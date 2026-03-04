HABER

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek

Teknoloji dünyası şimdi de evcil hayvanı için sürekli endişelenenler için devreye girdi. Mobil Dünya Kongresi 2026'da evcil hayvanlar için “PetPhone” isimli akıllı telefon tanıtıldı. Bu telefon sayesinde artık patili dostunuz sizi arayabilecek.

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek
Enes Çırtlık

Evcil hayvanların anlık konumlarını takip etmeye ve sahipleriyle çift yönlü iletişim kurmalarına sağlayan akıllı telefon geliştirildi. “PetPhone”, davranış algılama özelliği sayesinde havlama ya da huzursuzluk gibi durumunda evcil hayvanın sahibini otomatik olarak arayabiliyor. İşte detaylar...

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek 1

"PETPHONE" NELER SUNUYOR?

NTV'de yer alan habere göre; "PetPhone" adı verilen cihaz, evcil hayvanı için sürekli endişelenenler için çift yönlü iletişim ve davranış tanıma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek 2

Cihaz, hayvanın havlama ya da huzursuzluk gibi davranışları algılayarak sahibine bildirim olarak gönderiyor. Böylece sahipleri evcil hayvanları iletişim kurabildiği gibi cihaza entegre kamera sayesinde konumlarını da görebiliyor.

Cihaz sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra GPS, Wi-Fi ve Bluetooth tabanlı konum teknolojilerini de barındırıyor.

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek 3

Ürünün tanıtımı sırasında CEO Chaohui Chen, bir evcil hayvanın zıplamasını simüle ederek otomatik arama özelliğini tetikledi.

Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek 4

Chen, “Bu, evcil hayvanın üç kez zıplamasının simülasyonu ve aramanın geldiğini görebilirsiniz. Otomatik olarak kabul edebiliyoruz" dedi.

