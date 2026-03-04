Evcil hayvanlar için akıllı telefon geliştirildi! Artık patili dostunuz sizi arayabilecek

Evcil hayvanların anlık konumlarını takip etmeye ve sahipleriyle çift yönlü iletişim kurmalarına sağlayan akıllı telefon geliştirildi. “PetPhone”, davranış algılama özelliği sayesinde havlama ya da huzursuzluk gibi durumunda evcil hayvanın sahibini otomatik olarak arayabiliyor. İşte detaylar...

"PETPHONE" NELER SUNUYOR?

NTV'de yer alan habere göre; "PetPhone" adı verilen cihaz, evcil hayvanı için sürekli endişelenenler için çift yönlü iletişim ve davranış tanıma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Cihaz, hayvanın havlama ya da huzursuzluk gibi davranışları algılayarak sahibine bildirim olarak gönderiyor. Böylece sahipleri evcil hayvanları iletişim kurabildiği gibi cihaza entegre kamera sayesinde konumlarını da görebiliyor.

Cihaz sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra GPS, Wi-Fi ve Bluetooth tabanlı konum teknolojilerini de barındırıyor.

Ürünün tanıtımı sırasında CEO Chaohui Chen, bir evcil hayvanın zıplamasını simüle ederek otomatik arama özelliğini tetikledi.

Chen, “Bu, evcil hayvanın üç kez zıplamasının simülasyonu ve aramanın geldiğini görebilirsiniz. Otomatik olarak kabul edebiliyoruz" dedi.