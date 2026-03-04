HABER

Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

15 yaş altı çocuklar için sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesini öngören kanun teklifi Meclis'e sunuldu.

Enes Çırtlık

15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımını yasaklayacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti tarafından sunulan taslağa göre, 5651 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla sosyal ağ sağlayıcılara 15 yaş altı çocuk kaydını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemleri kurma ve ebeveyn kontrol araçları sunma zorunluluğu getirilecek.

UYULMADIĞI DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI VE KADEMELİ BANT DARALTMA

Habertürk'te yer alan habere göre; düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor. Bu yükümlülüklere aykırılık halinde, küresel ölçekli platformlar için caydırıcılığı artırmak amacıyla bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde üçüne kadar idari para cezası ve kademeli bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tbmm
