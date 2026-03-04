HABER

Alperen’in ölüm nedeni belli oldu!

Bolu'da parkta çıkan kavgada yumruk attığı 13 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen S.Ş.'nin (13) yargılandığı davanın 3’üncü duruşması görüldü. Toprak’ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda ölümünün ‘Doğrudan darbelere bağlı’ olduğu açıklandı.

Olay, 12 Haziran’da İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta meydana geldi. Parkta, Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı Toprak, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kalbi duran Alperen Ömer Toprak’ı kalp masajıyla hayata döndürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı. S.Ş. ile yanındaki arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU AÇIKLANDI!

Olaya ilişkin iddianame hazırlanarak Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması bugün görüldü. Kapalı oturumda gerçekleştirilen duruşmada, tarafların aileleri ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı. Raporda, Alperen Ömer Toprak’ın ölümünün, doğrudan aldığı darbelere bağlı olarak gerçekleştiği açıklandı. Gelen rapor üzerinden savcılık mütalaasının hazırlaması için mahkeme 22 Nisan’a ertendi.

‘ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ’

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Toprak ailesinin avukatı Acar Coşkun, raporun bekledikleri yönde geldiğini ifade ederek, “Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Savcılık mütalaa verecek. Onun üzerine biz de yazılı beyanlarımızı vereceğiz. Adli Tıp Kurumu ilk otopside çıkan gibi aynı şekilde rapor geldi. Yani ölümün doğrudan darbeye bağlı olduğunu gösterir şekilde istediğimiz gibi açıkçası rapor geldi ve doğruları yani kanıtlar nitelikte geldi. Bir sonraki duruşmada 22 Nisan tarihinde yapılacak. O zamana kadar herkes yazılı beyanlarını sunacak. Çok yüksek ihtimalle de o duruşmada karara çıkacak. Şu an gelişmeler bu şekilde. Kararın ne şekilde olacağını zaten çocukların suça sürüklenen çocuk durumunda kanundan yararlanmadığı şekilde bir indirimleri olacak. Bu kimsenin takdir edebileceği bir husus değil. Geri kalan hususlarda daha önceki beyanlarımızda da zaten mahkemede de belirttik. Takdir indirimi olmaması yönünde bir talebimiz var. Bunu tekrar zaten yazılı olarak mahkemeye de yineleyeceğiz. Çünkü yani iyi hal indirimi mahkeme takdirinde bir indirim çeşidi. Bunun olmasını istemiyoruz. Çünkü daha önce de belirtmiştim” diye konuştu.

‘SİLAHLI PAYLAŞIM YAPANLARA İYİ HAL İNDİRİMİ OLMASIN’

Sanıkların "Suça Sürüklenen Çocuk" kapsamında olmaları nedeniyle kanuni indirimlerden yararlanacağını ve ailenin tehditler aldığını belirten avukat Coşkun, “Silahlı fotoğraflarla sosyal medyaya yayın yapan kişilerin de en nihayetinde çocuk olsalar da iyi halden indirim almaları vicdana aykırı geliyor. Bu sebepten biz de bununla ilgili vurgu yapacağız zaten. Bir sonraki duruşmada karara çıkacağız. Mahkeme heyeti şu an dosya kapsamında düşünüyor. Ailenin tehdit edilmesi ya da bizlerin tehdit edilmesi hususunda bir şey öngörmüyor. Zaten onunla ilgili de zaten usulen onların da öngörmesi beklenemez. O konuda onlara da yüklenemeyiz. Çünkü bununla ilgili bir durum varsa siz de şikayetçi olun. Sadece dosyanın bir an önce karara çıkıp herkesin vicdanen rahatlamasını istiyoruz Bununla ilgili bütün uğraşımız” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

