Hem günlük hem spor performansınızı artıracak Asics ayakkabıda indirim başladı!

Ayakkabıda önceliği rahatlık ve sağlamlık olanlar için kullanışlı bir seçenekle geldik. Sadece tenis oynayanlar için değil, her gün dışarıda vakit geçiren ve konfor arayan herkes için uygun olan Asics Game FF Erkek Tenis Ayakkabısı Bahar Fırsatları'na özel indirime girdi. Stoklarla sınırlı bu avantajı değerlendirmek için hadi içeriğe göz atalım.
Hafifliği ve çevikliği odağına alarak performansınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlanan Asics ayakkabı, açık file saya yapısıyla ayaklarınız her daim serin kalırken ani yön değişimlerinde de ihtiyacınız olan dengeyi kusursuzca sunmayı ihmal etmiyor. Orta tabanda yer alan FLYTEFOAM™ teknolojisi sayesinde ağırlık yapmadan güçlü bir yastıklama ve enerji geri dönüşü yapan TRUSSTIC™ ünitesi ile hızlı hamlelerde ayağınızı maksimum seviyede stabilize eder. AHARPLUS™ dış tabanıyla toprak kortlarda bile uzun ömürlü bir tutuş vaat eden ayakkabı, esnek yapısıyla her hareketinize uyum sağlıyor.
Bu içerik 4 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
