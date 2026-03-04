Ev Yaşam Ev Yaşam
Hem günlük hem spor performansınızı artıracak Asics ayakkabıda indirim başladı!
Hem günlük hem spor performansınızı artıracak Asics ayakkabıda indirim başladı!

İster sporda olun ister gün içinde uzun yürüyüşler yapın; doğru ayakkabı seçimi yorgunluğunuzu doğrudan etkiler. Hem spor yaparken hem de günlük aktivitelerinizde size eşlik edecek kadar dayanıklı olan Asics Game FF Erkek Tenis Ayakkabısı indirimde. Ayaklarınızı yormayan ve uzun süre kullanabileceğiniz bu modelin detayları için hadi içeriğe!

Ayakkabıda önceliği rahatlık ve sağlamlık olanlar için kullanışlı bir seçenekle geldik. Sadece tenis oynayanlar için değil, her gün dışarıda vakit geçiren ve konfor arayan herkes için uygun olan Asics Game FF Erkek Tenis Ayakkabısı Bahar Fırsatları'na özel indirime girdi. Stoklarla sınırlı bu avantajı değerlendirmek için hadi içeriğe göz atalım.

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Asics indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Tarz ve performans bir arada: Asics Game Ff Erkek Tenis Ayakkabısı

Hem günlük hem spor performansınızı artıracak Asics ayakkabıda indirim başladı! 1

Hafifliği ve çevikliği odağına alarak performansınızı bir üst seviyeye taşımak için tasarlanan Asics ayakkabı, açık file saya yapısıyla ayaklarınız her daim serin kalırken ani yön değişimlerinde de ihtiyacınız olan dengeyi kusursuzca sunmayı ihmal etmiyor. Orta tabanda yer alan FLYTEFOAM™ teknolojisi sayesinde ağırlık yapmadan güçlü bir yastıklama ve enerji geri dönüşü yapan TRUSSTIC™ ünitesi ile hızlı hamlelerde ayağınızı maksimum seviyede stabilize eder. AHARPLUS™ dış tabanıyla toprak kortlarda bile uzun ömürlü bir tutuş vaat eden ayakkabı, esnek yapısıyla her hareketinize uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tabanı sağlam ve tutuşu iyi, hızlı yön değiştirirken güven veriyor ve yoğun egzersizler sırasında bile genel olarak rahat bir his sağlıyor. Bu çok sağlam bir seçim."
  • "İlk kez bu markayı aldım. Nike ve Adidas'tan çok farklı. Ayakların alışması biraz zaman alıyor ama sahayı tutuşu çok iyi. Normalde 45 giyiyorum. 1-2 giyişten sonra ayaklarım alıştı."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

