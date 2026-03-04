Ordu’da alkollü sürücünün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,63 promil alkollü olduğu tespit edilen H.Ç. (43) idaresindeki otomobil, cadde üzerinde park halindeyken harekete geçen F.A. (43) yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan K.A., H.A. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.