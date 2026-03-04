HABER

Anthropic'ten Claude Code'a yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek

Anthropic, yapay zeka kodlama asistanı Claude Code için Sesli modu özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, kullanıcıların Claude Code ile sesli komutlar aracılığıyla etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Anthropic'ten Claude Code'a yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek
Enes Çırtlık

Claude Code'a yapay zeka ve yazılım dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir özellik geldi. TechCrunch'ta yer alan habere göre; Anthropic, yapay zeka kodlama asistanı Claude Code için geliştiricilerin araçla doğrudan sesli komutlar aracılığıyla etkileşime girmesine olanak tanıyan "Sesli Mod" özelliğini (Voice Mode) duyurdu. Bu adım, sadece konuşarak kodlama yapılan bir döneme doğru atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Anthropic mühendisi Thariq Shihipar, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden özelliğin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu. Shihipar'ın açıklamasına göre sesli mod özelliği, şu anda kullanıcıların yaklaşık yüzde 5'i için aktif durumda ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara yaygınlaştırılması planlanıyor.

Anthropic ten Claude Code a yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek 1

CLAUDE CODE SESLİ MOD ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Claude Code'un sesli mod özelliğini etkinleştirmek isteyen kullanıcıların sadece "/voice" yazarak modu açması yeterli oluyor. Ardından komutlar sesli olarak verildiğinde, Claude Code bu işlemleri otomatik olarak yerine getiriyor.

Sesli etkileşim sayısında bir sınır olup olmadığı veya belirli teknik kısıtlamaların bulunup bulunmadığı şu an için net değil. Ayrıca bu ses yeteneğinin Anthropic tarafından şirket içinde mi geliştirildiği, yoksa daha önce görüşmeler yaptığı iddia edilen ElevenLabs gibi üçüncü taraf bir ses sentezleme platformuyla mı ortaklık kurulduğu da henüz açıklanmadı.

Hatırlanacağı üzere Anthropic, sohbet botu Claude için Sesli Mod özelliğini Mayıs 2024'te kullanıma sunmuştu.

