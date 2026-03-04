HABER

Savaşta İran'a ağır darbe! Gemi batırıldı: Onlarca yaralı ve kayıp var

Sri Lanka açıklarında İran'a donanmasına ait IRIS Dena adlı fırkateynin battığı aktarıldı. İran gemisine yapılan denizaltı saldırısında en az 101 kişinin kayıp olduğu, 78 kişinin de yaralandığı belirtildi. 32 kişinin ise kurtarıldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Savaşta İran'a ağır darbe! Gemi batırıldı: Onlarca yaralı ve kayıp var
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran arasında yapılan nükleer müzakerelere rağmen anlaşma çıkmamış ve Orta Doğu'da savaş başlamıştı. ABD ile İsrail'in yaptığı saldırılara İran'dan yanıt gelirken, tarafların yaptıkları açıklamalar ve hamlelere göre savaşın kısa sürede bitmeyeceği gözer önüne serildi.

İRAN GEMİSİNE DENİZALTI SALDIRISI

Öte yandan İran'a büyük bir darbe indirildi. Sri Lanka donanması ve savunma bakanlığı kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgiye göre, Sri Lanka açıklarında bir İran gemisine denizaltı saldırısı düzenlendi.

ONLARCA KAYIP VE YARALI VAR

Bölgeden gelen ilk haberlere göre saldırı neticesinde en az 101 kişinin kayboldu, 78 kişinin de yaralandı. Öte yandan 32 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Detaylar geliyor...

