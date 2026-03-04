Dünyanın kalbinde taht kuran maymun Punch'ın oyunu çıktı: "Zoo Fighter"

Japonya’nın Ichikawa şehrinde bulunan hayvanat bahçesindeki 7 aylık maymun Punch, son birkaç haftadır tüm sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı. Annesi tarafından terk edilen, diğer maymunlar tarafından zorbalanan ve sürekli peluş oyuncak hayvanına sarılarak kendini rahatlatan bu minik maymun, herkesin kalbinde yer edinmeyi başararak viral olmuştu.

PUNCH'IN OYUNUNU YAPTILAR

Webtekno'da yer alan habere göre; Şimdi ise bebek maymun Punch ile alakalı ilginç bir gelişme yaşandı. Punch, bir video oyununa dönüştürüldü. Bu minik maymunun hikâyesini “Zoo Fighter” ismi verilen bir oyunla deneyimlemek mümkün hâle geldi.

ÜCRETSİZ OLARAK OYNANABİLİYOR

Bir web tabanlı oyun olan Zoo Fighter, isminden de anlayabileceğiniz üzere bir dövüş oyunu. Tamamen ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilen oyunun tek bir amacı var. Oyunda Punch rolüne bürünüyorsunuz ve yolunuza çıkan düşman maymunların hepsini alt etmeye çalışıyorsunuz.

Eğer 100 tane maymunu etkisiz hâle getirmeyi başarırsanız Punch güvenli bir yere gidebiliyor. Oyunda Punch’ın tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sürekli peluş orangutan oyuncağını tuttuğunu da görebiliyoruz.