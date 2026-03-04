HABER

Öğrencisi tarafından öldürülen Fatma Nur öğretmene son veda! Tabutun yanından ayrılmadı

İstanbul’da öğretmenlik yaptığı okulda öğrencisi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı. Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi.

Türkiye'yi dehşete düşüren olay, geçtiğimiz pazartesi saat 11.00 sıralarında Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.’yi (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatma Nur öğretmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MEMLEKETİ KONYA'YA GETİRİLDİ

Çelik’in cenazesi İstanbul’da işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya’ya getirildi. Fatma Nur Çelik için öğle namazını müteakip Parsana Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı.

ANNEYE SON VEDA

Çelik'in oğlu Kemal, annesinin tabutuna sarılıp vedalaştı.

Çelik'in annesi Rukiye Çelik de kızının tabutunun başında güçlükle ayakta durabildi.

Çelik’in cenaze namazına ailesi, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Çelik’in cenazesi Musalla Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak: İHA

