Hatay'da düşürülen füze sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas! Bakan Fidan: "Tepki iletildi"

Hatay'ın Dörtyol ilçesine İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin parçası düştü. Orta Doğu'da savaş tamtamları çalarken yaşanan bu gelişme sonrası MSB'den kritik bir açıklama geldi. Füzenin hava savunma sistemiyle imha edildiği ifade edilen açıklamadan sonra Türkiye ile İran arasında ilk diplomatik temas gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arakçi ile telefonda görüştü. İşte tüm detaylar!

Doğukan Akbayır

İran'dan ateşlenen balistik füzenin mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düşürülmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Açıklamada füzenin Irak ve Suriye'yi geçtikten sonra Hatay'da NATO hava ve füze savunma mekanizmaları vasıtasıyla imha edildiği ifade edilmişti.

"TEPKİ İLETİLDİ"

Konuyla ilgili ilk diplomatik temas gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı meslektaşı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Bakan Fidan, "İran'dan Türkiye'ye yönelen füze ile ilgili tepki iletildi" ifadelerinde bulundu.

5 GÜNDE 3 GÖRÜŞME

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Böylece Hakan Fidan, savaşın beşinci gününde üçüncü kez İranlı mevkidaşı ile görüşmüş oldu.

Hatay İran Hakan Fidan msb
