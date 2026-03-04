Hatay'da düşürülen füze sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas! Bakan Fidan: "Tepki iletildi"

İran'dan ateşlenen balistik füzenin mühimmat parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düşürülmesi sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Açıklamada füzenin Irak ve Suriye'yi geçtikten sonra Hatay'da NATO hava ve füze savunma mekanizmaları vasıtasıyla imha edildiği ifade edilmişti.

"TEPKİ İLETİLDİ"

Konuyla ilgili ilk diplomatik temas gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı meslektaşı Abbas Arakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili Bakan Fidan, "İran'dan Türkiye'ye yönelen füze ile ilgili tepki iletildi" ifadelerinde bulundu.

5 GÜNDE 3 GÖRÜŞME

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Böylece Hakan Fidan, savaşın beşinci gününde üçüncü kez İranlı mevkidaşı ile görüşmüş oldu.