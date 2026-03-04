HABER

DMM, Türkiye için ortaya atılan BAE iddiasını yalanladı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla patlak veren savaş sonrası Türkiye için birçok iddia gündeme getirildi. Son olarak, "Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı" öne sürülmüştü. Bu iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Melih Kadir Yılmaz

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş beşinci gününde de devam ediyor. Orta Doğu'yu yangın yerine çeviren savaş sonrası Türkiye için birçok iddia gündeme getirilirken, bu iddialar tek tek yalanlanıyor.

BAE İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı” şeklindeki iddia yalanlandı.

Yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil; diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur"

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
