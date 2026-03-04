Anne-kız denizde ölü bulunmuşlardı: İstismarcılarının kurbanı oldular! Tabutları kadınlar omuzladı

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili’nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler’in (8) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Çocuk yaştayken Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen ve daha sonra faille evlendirilen Fatmanur Çelik ile yine Şengüler'in yıllarca istismar ettiği kızı Hifa İkra Şengüler'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

YÜREK YAKAN ACI

Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, için Ümraniye Hidayet Camii’nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Törene Fatmanur Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZELERİ KADINLAR TAŞIDI

Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeleri kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in cenazeleri Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır