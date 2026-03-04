iPhone 17e mi yoksa iPhone 16e mi? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması

Apple, iPhone 17e'yi bir basın bülteni aracılığıyla duyurarak, halk arasında uygun fiyatlı iPhone olarak nitelendirilen e serisine yeni model ekledi. Peki iPhone 17e, selefi iPhone 16e'ye karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17e, iPhone 16e'ye karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması ve iPhone 17e ile iPhone 16e arasındaki farklar...
|iPhone 17e
|iPhone 16e
|Boyut ve ağırlık
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 gram
|146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 gram
|Ekran
|6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
|6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
|RAM
|8 GB RAM
|8 GB RAM
|İşlemci
|Apple A19
|Apple A18
|Hafıza
|256GB, 512GB seçenekleri
|128GB, 256GB, 512GB seçenekleri
|Batarya
|4005 mAh (Kaynak: GSMArena)
|4005 mAh
|Arka kamera
|48 MP Fusion
|48 MP Fusion
|Ön kamera (Selfie kamerası)
|12MP f/1.9 TrueDepth
|12MP f/1.9 TrueDepth
|İşletim sistemi
|iOS 26
|iOS 18.3.1 (iOS 26 güncellemeleri alıyor)
|Bağlantı özellikleri
|Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
|Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
|MagSafe desteği
|Var
|Yok
|Fiyat (Türkiye)
|54.999 TL başlangıç fiyatı
|Apple Store'dan kaldırıldı ancak 40-45 bin TL'ye 128 GB modeli bulunabiliyor
|Renk seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Açık Pembe
|Siyah, Beyaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum