iPhone 17e mi yoksa iPhone 16e mi? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması

Apple, iPhone 16e'nin halefi olan iPhone 17e'yi tanıttı. Peki, iPhone 17e, selefi iPhone 16e'ye karşı hangi artılara sahip? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması...

Enes Çırtlık

Apple, iPhone 17e'yi bir basın bülteni aracılığıyla duyurarak, halk arasında uygun fiyatlı iPhone olarak nitelendirilen e serisine yeni model ekledi. Peki iPhone 17e, selefi iPhone 16e'ye karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17e, iPhone 16e'ye karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması ve iPhone 17e ile iPhone 16e arasındaki farklar...

İŞTE IPHONE 17E VS IPHONE 16E KARŞILAŞTIRMASI

iPhone 17e iPhone 16e
Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 gram 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 gram
Ekran 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED
RAM 8 GB RAM 8 GB RAM
İşlemci Apple A19 Apple A18
Hafıza 256GB, 512GB seçenekleri 128GB, 256GB, 512GB seçenekleri
Batarya 4005 mAh (Kaynak: GSMArena) 4005 mAh
Arka kamera 48 MP Fusion 48 MP Fusion
Ön kamera (Selfie kamerası) 12MP f/1.9 TrueDepth 12MP f/1.9 TrueDepth
İşletim sistemi iOS 26 iOS 18.3.1 (iOS 26 güncellemeleri alıyor)
Bağlantı özellikleri Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3
MagSafe desteği Var Yok
Fiyat (Türkiye) 54.999 TL başlangıç fiyatı Apple Store'dan kaldırıldı ancak 40-45 bin TL'ye 128 GB modeli bulunabiliyor
Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Açık Pembe Siyah, Beyaz
