iPhone 17e mi yoksa iPhone 16e mi? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması

Apple, iPhone 17e'yi bir basın bülteni aracılığıyla duyurarak, halk arasında uygun fiyatlı iPhone olarak nitelendirilen e serisine yeni model ekledi. Peki iPhone 17e, selefi iPhone 16e'ye karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17e, iPhone 16e'ye karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte iPhone 17e vs iPhone 16e karşılaştırması ve iPhone 17e ile iPhone 16e arasındaki farklar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Samsung Galaxy S26 ile iPhone 17 karşı karşıya!

İŞTE IPHONE 17E VS IPHONE 16E KARŞILAŞTIRMASI

iPhone 17e iPhone 16e Boyut ve ağırlık 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 170 gram 146.7 x 71.5 x 7.8 mm, 167 gram Ekran 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED 6.1 inç, 2532x1170, 1200 nit, 60Hz, Super Retina XDR OLED RAM 8 GB RAM 8 GB RAM İşlemci Apple A19 Apple A18 Hafıza 256GB, 512GB seçenekleri 128GB, 256GB, 512GB seçenekleri Batarya 4005 mAh (Kaynak: GSMArena) 4005 mAh Arka kamera 48 MP Fusion 48 MP Fusion Ön kamera (Selfie kamerası) 12MP f/1.9 TrueDepth 12MP f/1.9 TrueDepth İşletim sistemi iOS 26 iOS 18.3.1 (iOS 26 güncellemeleri alıyor) Bağlantı özellikleri Apple C1X modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 Apple C1 modem, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3 MagSafe desteği Var Yok Fiyat (Türkiye) 54.999 TL başlangıç fiyatı Apple Store'dan kaldırıldı ancak 40-45 bin TL'ye 128 GB modeli bulunabiliyor Renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Açık Pembe Siyah, Beyaz