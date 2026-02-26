HABER

Galaxy S26 ile iPhone 17 karşı karşıya! İşte Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung Galaxy S26 serisini tanıttı. Peki Galaxy S26, rakibi iPhone 17'ye karşı neler sunuyor? İşte Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması...

Enes Çırtlık

Samsung, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşan Galaxy S26 serisini düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen duyurdu. Peki, serinin giriş modeli olan Samsung Galaxy S26, rakibi iPhone 17'ye karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17, Galaxy S26'ya karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması ve Galaxy S26 ile iPhone 17 arasındaki farklar...

İŞTE GALAXY S26 VS IPHONE 17 KARŞILAŞTIRMASI

Samsung Galaxy S26 iPhone 17
Boyut ve ağırlık 149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167 gram 149.6 x 71.5 x 7.95mm, 177 gram
Ekran 6.3 inç, 2340x1080, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR
RAM 12GB RAM 8GB RAM
İşlemci Exynos 2600 Apple A19
Hafıza 256GB ve 512GB seçenekleri 256GB ve 512GB seçenekleri
Batarya 4300 mAh 3692 mAh
Arka kameralar 50MP geniş açılı ana kamera + 10MP telefoto kamera + 12MP ultra geniş kamera 48MP Fusion kamera + 48MP Ultra geniş açılı kamera
Ön kamera (Selfie kamerası) 12MP 18MP
İşletim sistemi Android 16 tabanlı One UI 8.5 iOS 26
Bağlantı özellikleri 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4 5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 6
Fiyat (Türkiye) 70.499 TL başlangıç fiyatı 77.999 TL başlangıç fiyatı
