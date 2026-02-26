Galaxy S26 ile iPhone 17 karşı karşıya! İşte Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması

Samsung, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşan Galaxy S26 serisini düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde resmen duyurdu. Peki, serinin giriş modeli olan Samsung Galaxy S26, rakibi iPhone 17'ye karşı hangi özelliklere sahip? iPhone 17, Galaxy S26'ya karşı hangi özellikleri sunuyor? İşte Galaxy S26 vs iPhone 17 karşılaştırması ve Galaxy S26 ile iPhone 17 arasındaki farklar...
|Samsung Galaxy S26
|iPhone 17
|Boyut ve ağırlık
|149.6 x 71.7 x 7.2mm, 167 gram
|149.6 x 71.5 x 7.95mm, 177 gram
|Ekran
|6.3 inç, 2340x1080, 120Hz, Corning Gorilla Armor 2, Dynamic AMOLED 2X
|6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR
|RAM
|12GB RAM
|8GB RAM
|İşlemci
|Exynos 2600
|Apple A19
|Hafıza
|256GB ve 512GB seçenekleri
|256GB ve 512GB seçenekleri
|Batarya
|4300 mAh
|3692 mAh
|Arka kameralar
|50MP geniş açılı ana kamera + 10MP telefoto kamera + 12MP ultra geniş kamera
|48MP Fusion kamera + 48MP Ultra geniş açılı kamera
|Ön kamera (Selfie kamerası)
|12MP
|18MP
|İşletim sistemi
|Android 16 tabanlı One UI 8.5
|iOS 26
|Bağlantı özellikleri
|5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4
|5G, NFC, WiFi 7, Bluetooth 6
|Fiyat (Türkiye)
|70.499 TL başlangıç fiyatı
|77.999 TL başlangıç fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum