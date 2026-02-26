Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada!

Akran zorbalığı ülkemizde gitgide önemli bir sorun haline dönüşmeye başladı. Bodrum'dan gelen son görüntülerde de bunun kötü bir örneği yer aldı.

OTİZMLİ ÇOCUĞU TEKME VE TOKATLARLA DARP ETTİ

Muğla Yenigün gazetesinin haberine göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çocuk arasında arbede yaşandı.

Çocuklardan biri, fizik olarak daha zayıf görünen ve otizmli olduğu iddia edilen diğer çocuğa tekme ve tokatlarla saldırdı.

Aldığı darbelerle sersemleyen çocuk, bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olaylar saniye saniye kameralara yansıdı.