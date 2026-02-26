HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada!

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Muğla'nın Bodrum ilçesinden gelen görüntüler, son dönemde büyük bir şekilde çoğalan akran zorbalığı vakalarının ciddiyetini gözler önüne serdi. İddiaya göre bir lisenin yanındaki parkta yaşanan olayda otizmli bir çocuk akranı tarafından feci şekilde darp edildi. Aldığı tekme ve tokat darbeleriyle sersemleyen çocuk bir süre sonra yere düştü.

Akran zorbalığı ülkemizde gitgide önemli bir sorun haline dönüşmeye başladı. Bodrum'dan gelen son görüntülerde de bunun kötü bir örneği yer aldı.

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 1

OTİZMLİ ÇOCUĞU TEKME VE TOKATLARLA DARP ETTİ

Muğla Yenigün gazetesinin haberine göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çocuk arasında arbede yaşandı.

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 2

Çocuklardan biri, fizik olarak daha zayıf görünen ve otizmli olduğu iddia edilen diğer çocuğa tekme ve tokatlarla saldırdı.

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 3

Aldığı darbelerle sersemleyen çocuk, bir süre sendeleyerek yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 4

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olaylar saniye saniye kameralara yansıdı.

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 5

Yer: Bodrum... Otizmli akranını evire çevire dövdü: O anlar kamerada! 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sony'den büyük sürpriz! 4'ü birden ücretsiz oluyorSony'den büyük sürpriz! 4'ü birden ücretsiz oluyor
Beyoğlu'ndaki özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası! Arkadaşını göğsünden bıçakladıBeyoğlu'ndaki özel üniversitede 'dönem ödevi' kavgası! Arkadaşını göğsünden bıçakladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bodrum akran zorbalığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.