HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Piyasalarda yapay zeka raporu depremi! Teknoloji ve finans devlerinin hisselerinde sert düşüş yaşandı: "Kıyamet senaryosu"

Yapay zekanın beyaz yakalı iş gücüne ilişkin olası tehditlerini anlatan "kıyamet senaryosu" raporu, teknoloji ve finans devlerinin hisselerini sert düşürdü. Yazılım firmaları Datadog, CrowdStrike ve Zscaler'ın hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybederken, IBM ise yüzde 13'lük düşüşle 2000 yılından bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

Piyasalarda yapay zeka raporu depremi! Teknoloji ve finans devlerinin hisselerinde sert düşüş yaşandı: "Kıyamet senaryosu"
Enes Çırtlık

Yapay zeka odaklı bir rapor, piyasalarda dikkat çeken bir dalgalanmaya yol açtı. TRT Haber'de yer alan habere göre; yapay zekanın gelecekte beyaz yakalı iş gücüne yönelik oluşturabileceği tehditlere odaklanan ve "kıyamet senaryosu" olarak nitelendirilen raporun hızla yayılması, teknoloji ve finans devlerinin hisselerinde sert düşüşlere neden oldu.

'İNSAN ZEKASI ARTIK MAKİNE ZEKASIYLA İKAME EDİLMEYE BAŞLANDI'

Citrini Research tarafından yayımlanan "2028 Küresel İstihbarat Krizi" başlıklı makale, modern ekonomi tarihi boyunca en kıt kaynak olan "insan zekasının" artık makine zekasıyla ikame edilmeye başlandığını savunuyor.

Raporda, finansal sistemin on yıllardır insan zihni üzerine kurulduğu, ancak makinelerin yetkinliğinin artmasıyla bu durumun sancılı ve düzensiz bir yeniden fiyatlama sürecine girdiği belirtiliyor.

TEKNOLOJİ VE FİNANS DEVLERİNİN HİSSELERİ GERİLEDİ

Pazartesi günü raporun hızla yayılmasıyla birlikte, yapay zeka entegrasyonu bulunan yazılım firmaları Datadog, CrowdStrike ve Zscaler'ın hisseleri yüzde 9'dan fazla değer kaybetti. IBM ise yüzde 13'lük düşüşle 2000 yılından bu yana en kötü günlük performansını sergiledi.

Raporda "aracı sürtünmesinden" kâr eden şirketlere örnek gösterilen DoorDash'in hisseleri de yüzde 6,6 oranında düştü. Citrini Research, gelecekte yapay zeka asistanlarının teslimat süreçlerini çok daha düşük maliyetle yöneteceğini öngörüyor.

DoorDash kurucu ortağı Andy Fang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün yapay zeka tabanlı ticarete uyum sağlaması gerektiğini ve "zeminin ayaklarının altından kaydığını" ifade etti.

EKONOMİDE YAPAY ZEKA BALONU ENDİŞESİ

Yapay zeka odaklı yatırımların son yıllarda piyasaları domine etmesi, uzmanlar arasında bir "borsa balonu" oluşup oluşmadığı tartışmalarını beraberinde getiriyor. Yatırımcıların aşırı güveni nedeniyle şirket değerlerinin gerçeklikten kopması, piyasalarda ani çöküş riskini artırıyor.

GammaRoad Capital Partners Yatırım Stratejisti Jordan Rizzuto, yapay zekanın neden olduğu bu bozulmanın beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini dile getirdi. Öte yandan, küresel piyasalardaki düşüşte ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin de etkili olduğu kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adnan Oktar'ın adeta kuryesi olmuşlarAdnan Oktar'ın adeta kuryesi olmuşlar
Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan 'HDP kapatma davası' açıklamasıAnayasa Mahkemesi Başkanı'ndan 'HDP kapatma davası' açıklaması

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka finans teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.