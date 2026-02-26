Adnan Oktar'ın adeta kuryesi olmuşlar: 1 ayda 292 kez! Bakan Gürlek "Gereğini yaparız" diyerek sinyali verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör ve örgütlü suçlardan tutuklularla yapılan avukat görüşmelerine ilişkin değerlendirmesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar örneğini gündeme getirdi. Bakan Gürlek, “Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ı 1 ayda 292 avukat ziyaret etti. 292 avukat, suç örgütü liderini ziyaret eder? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor” dedi.

"ÖRGÜT LİDERİNİN TALİMATINI DIŞARIYA İLETİYORLAR"

Gürlek, avukatların bu şekilde “kurye” gibi kullanıldığını söylerken şöyle konuştu: “Bu avukatlar, örgüt liderinin talimatını dışarıya iletiyor, cezaevindeki diğer şahıslara ‘etkin pişmanlıkta bulunmayın’, ‘itirafçı olmayın’ gibi onlara baskı yapıyor.”

Bakan Gürlek ayrıca, bu tür faaliyetlerin örgütlerin dış dünya ile iletişim kurmasına hizmet ettiğini, bu nedenle hukuki sınırlar içinde gerekli düzenlemelerin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

YENİ DÜZENLEME SİNYALİ: “GEREĞİNİ YAPARIZ”

Gürlek’in açıklamalarında bir diğer önemli bölüm de şu oldu: “Eğer ki bir avukat, örgütün kuryeliğini yapmışsa, dışarıdan haber götürmüşse, örgüt liderinin talimatıyla dışarıdaki örgüt üyelerine moral motivasyon veriyorsa ya da cezaevinde yatan diğer örgüt üyelerine ‘itirafçı olmayın, biz size sahip çıkacağız’ demişse biz bunun gereğini yaparız.”

Buna ek olarak Akın Gürlek, “Bu avukatlar ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu düzenlemede de mahkeme kararı olacak ve maddi delil olacak. Bizim, hakkıyla çalışan avukatlarımızla bir sorunumuz yok. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz” ifadelerini kullanarak yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.