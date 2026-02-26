HABER

Yasa dışı bahis ve şike dosyalarını görünce Bakan Gürlek de şaşırmış: "Futbolcu isimleri, takım isimleri, inanamadık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'terörsüz Türkiye', yasa dışı bahis gibi ülke gündemindeki başlıca konulara ilişkin önemli mesajlar geldi. Gürlek, yasa dışı bahis ve şike dosyası hakkında "Baktığımız zaman şaşırdık, futbolcu isimleri, takım isimleri, inanamadık" ifadeleriyle dikkat çekti.

Bakan Gürlek NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yasa dışı bahis konusunda Bakan Gürlek "Bu bataklığı kurutmamız lazım" mesajı verdi.

"YARGIDAKİ EN TEMEL ELEŞTİRİ YARGILAMALAR UZUYOR"

Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum.

- Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak Bakan Yardımcılarında bir değişiklik yaşandı. Teşkilat içerisinde yeni değişiklikler olacak mı?

Olabilir. Değişiklikler elbette olabilir önemli olan uyumlu bir çalışma arkadaşı ekibi kurmak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

  • Terörsüz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. İnsanlar artık terör sorunundan kurtulmak istiyor. Türkiye artık güvenli alan. Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım.
  • İnfaz kanunu ve terörle mücadele kanunu ile ilgili Meclis yeni bir yasa çıkarabilir. Örgütün silah bıraktığının tespit edilmesi lazım. Meclis yasal adımlar atacak. Yasal düzenlemeden FETÖ ve DAEŞ örgütlerinin yararlanmaması gerekiyor. Yasal düzenleme genel affa ilişkin; şahsa ilişkin olamaz. Cezasızlık algısı oluşmamalı.
  • Süreç komisyonu raporunda umut hakkı ifadesi yok.

YASA DIŞI BAHİS

  • Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım.

  • Şike konusunda da İstanbul özelinde örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sadece bir futbolcunun, hakemin, spor yöneticisinin bahis oynaması tek başına yeterli değil. Kendi maçına bahis oynaması gerekiyor, aynı şekilde bunun tespit edilmesi gerekiyor. MASAK hareketleri gerekiyor, para trafiği gerekiyor, telefon kayıtları, HTS kayıtları gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çok güzel bir ekip kurmuştuk. İstanbul'da kurduğumuz ekibin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Tüm futbol maçları inceleniyor. Bizim sosyal medya ağımız da vardı. Vatandaş şikayet ediyor, "Şu maç 2 taraf birbirine gol atmadı-şut çekmedi." diyor. Biz buna ilişkin iddianame de düzenledik.

  • İki takım beraberliğe razı, şut çekmiyor, kaleye atak yapmıyor. Bununla ilgili uzman arkadaşlarımız var. Tüm Türkiye'deki başsavcı arkadaşlarımıza böyle bir özel ekip kurmayı düşünüyorum. Özel bir büro kurmayı düşünüyorum. Onlar da aynı şekilde, futbolda, basketbolda diğer sporlarda, şike ve teşvikle mücadele edeceğiz. Çünkü hepimiz takip ediyoruz.

"DOSYALARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

  • Şaşırdık tabii. İzlerken biz bunları görmüyorduk ama hakim-savcı olarak dosyaya bakmamız lazım. Dışardaki şey bizi ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman şaşırdık, futbolcu isimleri, takım isimleri, inanamadık.

  • Ama gerçekten deliller gerekiyor, deliller gelince şaşırdık ama görevimizi yapmak zorundayız. Futbolun temiz kalması lazım. İnsanlarımız çok fanatik, çok seviyor. İnsanlar orada kendisini kaybediyor. Emekçi bir camianın emeğine saygı duymamız gerekiyor. Federasyon Başkanımız da üzerine düşeni yaptı. Maalesef şikeler yapıldı, bunu biz tespit ettik. İddianameler düzenlenmeye başlandı. Yargılamalar başlayacak. Olmaması gerekirdi ama maalesef yapılmış.
Akın Gürlek
