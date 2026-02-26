Mantardan zehirlenen kadın tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde yaşayan Günnar B. (70), yaz aylarında pazardan alarak dondurucuda sakladığı mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadına burada ilk müdahale yapıldı.

Durumunun ciddiyeti üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Karadeniz Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Buradaki değerlendirmelerin ardından Günnar B., Ankara’daki Ankara Cebeci Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları özellikle yabani ve bekletilmiş mantar tüketimi konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır