HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mantardan zehirlenen kadın tedavi altına alındı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki kadın, ileri tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Mantardan zehirlenen kadın tedavi altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesinde yaşayan Günnar B. (70), yaz aylarında pazardan alarak dondurucuda sakladığı mantarı tükettikten sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadına burada ilk müdahale yapıldı.
Durumunun ciddiyeti üzerine hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Karadeniz Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Buradaki değerlendirmelerin ardından Günnar B., Ankara’daki Ankara Cebeci Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı.
Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yetkililer vatandaşları özellikle yabani ve bekletilmiş mantar tüketimi konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple'ın merakla beklenen modeli 8 eksik ile geliyor!Apple'ın merakla beklenen modeli 8 eksik ile geliyor!
Muş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralıMuş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.