Kar Sivas'ı terk edemedi, şehir yeniden beyaza büründü

Sivas'ta beklenen kar, gece saatlerinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Son yılların en bol yağışlı kış mevsimini geçiren Sivas'ta aralıklarla şiddetini artıran yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğu kentin yüksek kesimlerinde başlayan yağış, şehir merkezinde de etkili oldu. Yer yer 5 santimetreyi bulan yağışla birlikte şehir karla kaplandı.

Kentin simge mekanlarından Paşabahçe Mesire Alanı da yeniden beyaz gelinliğini giydi. Şehir merkezine 10 kilometre mesafedeki mesire alanındaki masalsı kış güzelliği havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sivas
