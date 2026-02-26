HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu!

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim yüzünden çıkan aile içi tartışma, sokakta silahlı kavgaya dönüştü. Kayınpederin damadını tüfekle vurduğu olay mahallede paniğe neden olurken, bacağından yaralanan damat hastaneye kaldırıldı.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu!

Kütahya’da yeni doğan bebeğe verilecek isim nedeniyle çıkan tartışma, aile içerisinde silahlı kavgaya dönüştü.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 1

BEBEĞE VEREİLECEK İSİM TARTIŞMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Sokakta yaşanan arbede sırasında kayınpeder A.E., damadı S.D.’yi tüfekle bacağından yaraladı.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 2

Olay, 100. Yıl Mahallesi Şehit Sadık Uçak Sokak üzerinde meydana geldi.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 3

İddiaya göre, aile içinde yeni doğan bebeğe verilecek isim konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 4

KAYINPEDER DAMADINA SOKAKTA ATEŞ ETTİ!

Kayınpeder A.E. aracından aldığı tüfekle damadı S.D.’ye sokakta ateş etti. Bacağına saçmalar isabet eden damat S.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 5

Yaralı S.D. yakındaki özel hastaneye götürülürken, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 6

Polis ekiplerince şüpheli kayınpeder A.E. tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bebeğe verilecek isim aileyi birbirine kattı: Kayınpeder damadını vurdu! 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatvan’da kar yağışıTatvan’da kar yağışı
Kepez’de ruhsatsız 21 silah ele geçirildiKepez’de ruhsatsız 21 silah ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya silahlı kavga yenidoğan bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.