Şile’de ölü yunus kıyıya vurdu

Edinilen bilgilere göre dün Şile Sofular Sahili’nde yürüyüş yapan Bekir Yalçın, kıyıya vurmuş haldeki bir yunusu fark etti. Yalçın, arkadaşıyla birlikte yunusu yeniden denize ulaştırmak için müdahalede bulundu ancak yunus balığı kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların üzüntüyle karşıladığı olayla ilgili konuşan Bekir Yalçın, yaptıkları müdahaleye rağmen yunusun kurtulamadığını dile getirerek, "Arkadaşımla yürüyüşe çıktığımız esnada yunus balığını kıyıya vurmuş bir şekilde gördük. Onu hemen denize geri bırakmamıza rağmen tekrar hayata döndüremedik. Hayvanların mağdur olduğu böyle bir dönemde bir yunus balığını daha kaybetmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi.



