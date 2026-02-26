HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şile’de ölü yunus kıyıya vurdu

Şile’de yürüyüş yapan vatandaşlarca kıyıya vurmuş ölü yunus balığı bulundu.

Şile’de ölü yunus kıyıya vurdu

Edinilen bilgilere göre dün Şile Sofular Sahili’nde yürüyüş yapan Bekir Yalçın, kıyıya vurmuş haldeki bir yunusu fark etti. Yalçın, arkadaşıyla birlikte yunusu yeniden denize ulaştırmak için müdahalede bulundu ancak yunus balığı kurtarılamadı. Çevredeki vatandaşların üzüntüyle karşıladığı olayla ilgili konuşan Bekir Yalçın, yaptıkları müdahaleye rağmen yunusun kurtulamadığını dile getirerek, "Arkadaşımla yürüyüşe çıktığımız esnada yunus balığını kıyıya vurmuş bir şekilde gördük. Onu hemen denize geri bırakmamıza rağmen tekrar hayata döndüremedik. Hayvanların mağdur olduğu böyle bir dönemde bir yunus balığını daha kaybetmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi.

Şile’de ölü yunus kıyıya vurdu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralıMuş’ta tır iş makinesine çarptı: 1 yaralı
Bingöl’de otomobil iş yerine girdi: 5 yaralıBingöl’de otomobil iş yerine girdi: 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şile
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.