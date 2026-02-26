HABER

Rusya ile Fransa arasındaki 'klavye savaşı' gündem oldu! Dikkat çeken 'Napolyon' göndermesi

Uluslararası ilişkilerdeki gerginlik sosyal medyaya da sıçradı. Rusya ve Fransa Türk Büyükelçilikleri sosyal medya platformu X üzerinden bir tartışmaya girişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un basın açıklamalarına eleştiri getiren Fransa Büyükelçiliği'ne Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya yanıtında Fransa'nın 1812 yılındaki Rusya seferi sırasında yenilgiye uğrattığı Napolyon'u ima ederek cevap verdi. İşte dikkat çeken o tartışma!

Doğukan Akbayır

Rusya Büyükelçiliği, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Ukrayna hakkındaki açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşıma beklenmedik şekilde Fransa Büyükelçiliği'nden yanıt gecikmedi.

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ PAYLAŞTI

Rus Büyükelçiliği'nin paylaşımı şu şekilde:

"[Özel Askeri Harekatın] ana hedefi, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve gerçekten ölümcül tehlike altında kalan insanların güvenliğini sağlamaktır.”

“Rusya, hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözüme açık olmaya devam ediyor.”

“Şu anda her şey Kiev rejiminin eylemlerine bağlı.”

“[Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti] uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor.”

FRANSA'DAN YANIT

Rusya'nın paylaşımına Fransa'dan şu yanıt geldi:

"Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hâlâ “Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir” diye açıklama yapıyor."

RUSLAR AŞAĞIDA KALMADI: 1812 GÖNDERMESİ

Rusya ise Fransa'nın beklenmedik bu yanıtına Napolyon'un Rusya seferi sırasında yenilmesi ve Fransa'nın ordusunun dağıtılmasına gönderme yaparak şu ifadelerde bulundu:

"Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hâlâ rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"

