Bu barajın 2 ay önce toprağı susuzluktan çatlamıştı! Doluluk yüzde 15'e ulaştı

Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nda iki ay önce kuraklık nedeniyle ortaya çıkan çatlak görüntülerinin ardından sevindiren gelişme yaşandı. Yozgat’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda, kış aylarında etkili olan yağmur ve kar yağışları ile dere yataklarında yürütülen ıslah çalışmaları sayesinde doluluk oranı yüzde 15’e yükseldi.

Yapımı 2015'te tamamlanan ve yaklaşık 48 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, mevcut suyun kullanılabilir seviyenin altına düşmesi sonucu geçen yıl 24 Aralık'ta zemin toprağında çatlaklar görüntülenmiş ve kent merkezinde kademeli su kesintisi uygulanmıştı.

DOLULUK YÜZDE 15'E YÜKSELDİ

Kent merkezi, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan barajda, kuraklık nedeniyle su miktarı "ölü hacim" olarak değerlendirilen seviyenin altına kadar gerilemişti.

Dere yataklarında yapılan ıslah çalışmalarının yanı sıra özellikle son aylarda etkili olan yağışların ardından Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda doluluk yüzde 15'e yükseldi.

Öte yandan yağışların etkisiyle barajı besleyen kent merkezindeki Kirazlı Göleti'nin doluluğu yüzde 90'a ulaştı. Barajın önemli kaynaklarından Evci Şelalesi de yeniden çağlamaya başladı.

"BU BİZİ KISMEN İDARE EDEBİLECEK BİR SU"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, son üç yıldır kuraklık yaşandığını, geçen yıl ise baraja neredeyse hiç su girişi olmadığını, kış dönemine ciddi susuzluk tehlikesiyle girdiklerini anımsattı.

Su sorununu çözmek adına bazı projeler uyguladıklarını belirten Arslan, "Baraj bölgesinde açılan kuyular, Arapseyfi bölgesindeki kuyuların iyileştirilmesi, yine baraj bölgesinde açılan kanallar, dere iyileştirme çalışmaları sayesinde ve tabii ki çok şükür yağışların imdadımıza yetişmesi sebebiyle baraj gövdesinde su toplamaya başladık. Şu anda yüzde 15 civarındayız. 10 milyon metreküpe yakın su var baraj havzasında. Bu bizi kısmen idare edebilecek bir su." dedi.

Arslan, barajda toplanan suyu yeterli görmediklerini, yeni su kaynakları oluşturmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

"KİRAZLI GÖLETİ DE DOLMAK ÜZERE"

Yağışların ardından kentteki bazı göletlerde de doluluk oranının arttığına dikkati çeken Arslan, "Kent merkezindeki Kirazlı Göleti de dolmak üzere, doluluk oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Kirazlı Göleti'nden verdiğimiz su, Yozgat'ın ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Göletin dolu olması bizi sevindiriyor çünkü uzun yıllardır bu seviyeye ulaşmamıştı" diye konuştu.

Kente verilen içme suyu miktarına dair bilgiler de paylaşan Arslan, "Şehre saniyede yaklaşık 400 litre suyu ulaştırıyoruz. Yağışlar son derece faydalı oldu. Bu yağışların yıl boyunca devam etmesi halinde ciddi bir rahatlama yaşarız." ifadelerini kullandı.

Arslan, suyun büyük bir nimet olduğunu bunu son aylarda iliklerine kadar hissettiklerini, bu nedenle suyu daha tasarruflu kullanma konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Yozgat baraj baraj doluluk oranı
