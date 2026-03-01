Pentagon'a "hayır" dedi, zirveye uçtu! Claude, App Store'da 1 numaraya yükseldi

Pentagon ile yapay zeka şirketi Anthropic arasında yaşanan son gerilim, mobil uygulama mağazalarına da yansıdı. CNBC'de yer alan habere göre; Anthropic'in yapay zeka asistanı uygulaması Claude, Trump yönetiminin devlet kurumlarının bu girişimin teknolojisini benimsemesini engellemeye çalışmasından 1 gün sonra Apple'ın ABD'deki en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde 1. sıraya fırladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Büyük ChatGPT boykotu başladı!

CHATGPT'Yİ TAHTINDAN ETTİ

App Store sıralamasında OpenAI'ın ChatGPT'si 2. sıraya gerilerken, Google'ın Gemini'si 4. sırada yer aldı. Analitik şirketi Sensor Tower'ın verilerine göre; 30 Ocak'ta ABD'de 131. sırada olan ve Şubat ayının büyük bölümünde ilk 20'de gidip gelen Claude iOS uygulaması ivme kazanarak, ChatGPT'nin Şubat ayının büyük bölümünde elinde tuttuğu 1. sırayı ele geçirdi.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Bir şirket sözcüsünün e-posta yoluyla paylaştığı verilere göre; Anthropic'in ücretsiz kullanıcı sayısı Ocak ayından bu yana yüzde 60'ın üzerinde arttı, günlük kayıtlar Kasım ayından bu yana üç katına çıktı ve bu hafta her gün tüm zamanların rekorunu kırdı. Ayrıca sözcü, ödeme yapan abonelerin de bu yıl iki kattan fazla arttığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic ise Pentagon'un talebini geri çevirmişti. Şirketin CEO'su Dario Amodei, teknolojilerinin sınırsız kullanılmasına yönelik Pentagon'dan gelen talebe "vicdanen uyamayacaklarını" ifade etmişti.

Ancak Anthropic'in reddettiği anlaşmayı OpenAI kabul etti. OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pentagon ile anlaşma imzaladıklarını duyurarak, yapay zeka modellerinin Pentagon'un ağına yerleştirileceğini ifade etti.

Anthropic'in reddettiği anlaşmayı OpenAI'ın kabul etmesinin ardından çok sayıda kullanıcı, OpenAI CEO'su Altman'ın X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı Pentagon'la anlaşma duyurusuna tepki gösteriyor.

OpenAI'ın yapay zeka modeli ChatGPT'ye aboneliklerini iptal eden birçok kullanıcı, Claude'a abone olduklarına ilişkin ekran görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Anlaşmaya tepki gösterenler, ayrıca "ChatGPT, Trump'ın katil robot anlaşmasını kabul etti. Artık bırakma zamanı." mesajıyla "QuitGPT (GPT'yi bırak)" isimli boykot kampanyası da düzenleniyor. "quitgpt.org" adresi üzerinden gerçekleştirilen kampanyaya şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişi imza attı.