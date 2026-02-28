HABER

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Sabah saatlerinde ABD ile İsrail'in ortak başlattıkları İran operasyonu tüm dünyada şok etkisi yarattı. İran'dan hızlı bir şekilde misilleme füzeleri İsrail'e doğru yola çıkarken, savaşın bölgeye yayılıp yayılmayacağı merakla bekleniyordu. İran'dan konuyla ilgili çarpıcı bir hamle geldi. Bahreyn'deki ABD Hava Üssü, İran füzeleriyle vuruldu. Katar ise İran'a ait füzeleri Patriotlarla yok etti. İran'dan yapılan açıklamada, "ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyoruz. Hepsi menzilimizde" dendi.

Doğukan Akbayır

Günlerdir yüksek seyreden ABD-İran gerilimi bugün zirve yaptı. Sabah saatlerinde İsrail ile ABD kuvvetleri İran'a savaş başlattıklarını duyurdu. İran ise misilleme kararı alarak balistik füzelerini İsrail topraklarına fırlattı.

İRAN, BAHREYN VE BAE'Yİ VURDU

İran, ABD ile İsrail ortak saldırılarına Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD Hava Üssü'nü vurarak yanıt verdi.

Bahreyn'deki ABD üssünden dumanlar yükseldiği belirtiliyor.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, BAE'nin başkenti Abu Dhabi'de çok büyük bir patlama duyulduğunu açıkladı.

Bu hamle savaşın bölgeye yayılması ihtimalini güçlendirirken Katar'dan da çarpıcı bir hamle geldi.

KATAR, İRAN FÜZESİNİ DÜŞÜRDÜ

Katar, İran'a ait bir füzeyi Patriotlarla vurdu.

İRAN: "ABD'Yİ HEDEF ALIYORUZ"

İran Devlet Televizyonu: "ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyoruz. Hepsi menzilimizde"

ABD ASKERLERİNİ KATAR'DAN TAHLİYE EDİYOR

Katar’daki ABD Hava Kuvvetleri üssü El Udeid’de bazı personelin tahliye edildiği bildirildi.

Reuters’a konuşan konuya yakın bir kaynak, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından tahliye sürecinin başlatıldığını söyledi.

