THY: "Orta Doğu'daki 10 ülkeye seferler iptal"

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün'den Orta Doğu'da çıkan savaşla ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Üstün'den yapılan açıklamada, THY'nin Orta Doğu'da 10 ülkeye düzenlediği seferlerin iptal edildiği ifade edildi.

THY: "Orta Doğu'daki 10 ülkeye seferler iptal"
Doğukan Akbayır

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Orta Doğu'da çıkan savaşla ilgili Üstün şu ifadelerde bulundu:

İŞTE O ÜLKELER

"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.

Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

