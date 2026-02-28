THY: "Orta Doğu'daki 10 ülkeye seferler iptal"

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Orta Doğu'da çıkan savaşla ilgili Üstün şu ifadelerde bulundu:
"Ortadoğu’da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir.
Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."
