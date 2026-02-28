Trafikte otomobilin önünü kesti: Saldırı amaçlı araçtan indi! 180 bin TL ceza aldı

Bursa'da trafikte takip ettiği otomobilin önünü kesip, yanındaki 2 kişi ile araçtan inen hafif ticari araç sürüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesildi.

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

'YOL VERME' TARTIŞMASI

Olay, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. 16 BNL plakalı otomobil ile 16 AVV plakalı hafif ticari aracın sürücüleri arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücü, hafif ticari aracı ile otomobilin önünü kesti, ardından aşağı inip yanındaki 2 kişi ile otomobil sürücüne yöneldi. Otomobil sürücüsünün camını açması ile 2 kişi, araç içine doğru yumruk savurdu. O anlar, diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Olaya ilişkin görüntülerin sanal medyada yer almasının ardından polis ekipleri, hareket geçti. Ekipler, hafif ticari aracın sürücüsüne, TBMM Genel Kurulu'nda 12 Şubat'ta kabul edilen kanun kapsamında saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inip, kavga ettiği gerekçesiyle 180 bin TL idari para cezası kesti.

Yine aynı kanun kapsamında sürücüsünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca hafif ticari araç, 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır