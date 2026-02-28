HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar

İçerik devam ediyor
Şevket Taner Şahin

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıdan çok acı haberler gelmeye başladı. İran Devlet Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre saldırılar sırasında hedef alınan bir okulda meydana gelen korkunç katliam gerçekleşti. Saldırıda 40 kız öğrencinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İşte detaylar…

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın güneyindeki bir ilkokulda ölen çocukların sayısı 40'a yükseldiABD-İsrail'in, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 40'a yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"na ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 40 kız öğrencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda kız öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

Radmehr, Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında bir ilkokulun hedef alındığını ve saldırıda son olarak 24 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar 1

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İlginizi Çekebilir

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

 Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

 Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama

 ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuşKonutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş
Türkiye’de 4 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor!Türkiye’de 4 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran okul öğrenci füze kız saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.