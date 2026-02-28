Başkan Künkcü: "Şoför esnafımızın zam talebini Büyükşehir’e ilettik"

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, ulaşım ücret tarifelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Danıştay’ın aldığı karar doğrultusunda fiyat tarifelerinin artık Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlendiğini hatırlatan Künkcü, şoför esnafının yaşadığı ekonomik sıkıntıları gündeme taşıdı.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren oda başkanlarıyla birlikte bir komisyon kurduklarını belirten Künkcü, yapılan istişareler sonucunda zam taleplerini yeniden gündeme taşıdıklarını söyledi. Üç ay önce yüzde 45 oranında artış talebinde bulunduklarını ancak bu talebin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yüzde 20 olarak karara bağlandığını ifade eden Künkcü, "Verilen bu oran esnafımız açısından yeterli olmamıştır" dedi. Maliyet artışlarının yalnızca akaryakıt fiyatlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Künkcü, sigorta giderleri, personel maaşları, araç bakım ve yedek parça fiyatlarındaki yükselişin de ulaşım esnafını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

"Şoför esnafımız bugün neredeyse zararına çalışır hale gelmiştir. Daha önce yüzde 45’lik artışın gerekli olduğunu dile getirmiştik. İki ay önce yeniden zam talebinde bulunduk ancak süreç uzadıkça esnafımızın yükü daha da ağırlaştı" diyen Künkcü, mevcut şartlarda en az yüzde 20 oranında ek artış beklentilerinin bulunduğunu kaydetti.

Kurulan komisyonun ortak kararı doğrultusunda zam taleplerini yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ilettiklerini belirten Künkcü, sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade etti. Künkcü; "Amacımız vatandaşımızı mağdur etmek değil, esnafımızın ayakta kalmasını sağlamak. Ulaşım hizmetinin sürdürülebilir olması için gerçekçi ve makul bir düzenleme şart. Şoför esnafımızın haklı talebinin karşılık bulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır