Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Van’da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak üzere geldiği kentte Van Ferit Melen Havalimanında Vali Ozan Balcı ve il protokolü tarafından karşılandı. Bakan Göktaş ilk olarak Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. AK Parti Van İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Göktaş, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Göktaş Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edremit Sosyal Hizmet Merkezi açılış törenine ardından "İftara 5 Kala" programına katılacak.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır