İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Diyalog ve müzakere devreye alınmalı"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sabah saatlerinde ABD-İsrail ortaklığında İran'a yönelik başlatılan 'önleyici savaş' hakkında açıklamada bulundu. Duran açıklamasında diyalog ve müzakere süreçlerinin acilen devreye alınmasını aktardı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Diyalog ve müzakere devreye alınmalı"
Doğukan Akbayır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ABD/İsrail-İran savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

"DİYALOG VE MÜZAKERE DEVREYE ALINMALI"

Duran'ın paylaşımı şu şekilde:

"Son dönemde ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve diğer bölge ülkelerini de etkilemesi, kabul edilemez bir durumdur. Bölgemiz ve küresel barış açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.

Yaşanan gelişmeler, sadece taraf ülkeleri değil, geniş bir coğrafyada istikrarı ve sivillerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çerçevede diyalog ve müzakere mekanizmalarının ivedilikle yeniden devreye alınması gerekmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, ilkesel olarak her zaman kalıcı barıştan, bölgesel istikrardan ve uluslararası hukuka dayalı çözüm arayışlarından yana olmuştur.

"TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve diplomatik kanalların etkin biçimde işletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir.

Devletimiz bütün kurumlarıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaktadır.

İletişim Başkanlığı olarak bu süreçte, yapılmak istenen provokasyonlar ve yayılmak istenen dezenformasyonlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Medyamızın da süreci her zaman olduğu gibi objektif ve Türkiye merkezli ele alacağına yönelik inancımız tamdır.

Vatandaşlarımızın bu süreçte başta dijital medya alanında olmak üzere yapılan provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı daha duyarlı olması; teyit edilmemiş bilgileri dikkate almaması ve resmî kurumlarımızın açıklamalarına itibar etmesini önemsiyoruz."

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd Burhanettin Duran
