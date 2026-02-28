HABER

Son dakika: Tansiyon yükseliyor! İran, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattı!

Son dakika haberi: Sabah saatlerinde savaşa dönüşen İran-ABD geriliminde her geçen dakika tansiyon yükseliyor. İran'ın ABD askeri üssü bulunan Ortadoğu'daki 6 ülkeyi vurmasının ardından, İsrail'den de başta Tahran olmak üzere İran'ın belli noktalarına füze saldırıları gerçekleşti. Gerilim her geçen dakika artarken son olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattığı duyuruldu.

Mustafa Fidan

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattı, Tahran'dan misilleme geldi. Orta Doğu'nun dört bir yanından patlama haberleri gelirken, son olarak İran Dubai'de bir binaye dronlu kamikaze saldırı düzenledi.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI, SAVAŞ BAŞLADI: İRAN İLE ABD-İSRAİL ARASINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Arakçi açıklamasında, "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" dedi.

İran'a İsrail tarafından düzenlenen saldırıda füzeler bir okula isabet etti ve 85 işinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika: Tansiyon yükseliyor! İran, Hürmüz Boğazı nı geçişlere kapattı! 2

HÜRMÜZ BOĞAZI TÜM GEÇİŞLERE KAPATILDI!

Gerilimin her geçen dakika yükseldiği savaş hattında yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD ve İsrail ile savaşa giren İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattığı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor..

