Son dakika: Tansiyon yükseliyor! İran, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattı!

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlattı, Tahran'dan misilleme geldi. Orta Doğu'nun dört bir yanından patlama haberleri gelirken, son olarak İran Dubai'de bir binaye dronlu kamikaze saldırı düzenledi.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI, SAVAŞ BAŞLADI: İRAN İLE ABD-İSRAİL ARASINDA KARŞILIKLI SALDIRILAR

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den İsrail saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Arakçi açıklamasında, "Birkaç komutanımızı kaybetmiş olabiliriz" dedi.

İran'a İsrail tarafından düzenlenen saldırıda füzeler bir okula isabet etti ve 85 işinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TÜM GEÇİŞLERE KAPATILDI!

Gerilimin her geçen dakika yükseldiği savaş hattında yeni bir gelişme daha yaşandı. ABD ve İsrail ile savaşa giren İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı tüm gemi geçişlerine kapattığı duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor..