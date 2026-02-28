MHP lideri Devlet Bahçeli: "Uyarıyorum! Küresel bir savaşa doğru hızla..."

Müzakere süreçleri devam ederken savaş haline dönüşen İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerginliğin yankıları sürüyor. Bölgede birçok ülke füze ve dronlu saldırıların hedefi olurken, MHP lideri Bahçeli'den çatışmaya dair açıklama geldi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: "UYARIYORUM"

MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi;

"Uyarıyorum:

Tahran'ın, İsfahan'ın, Kum'un ve Kerec'in vurulması; sonuç olarak cevabi mahiyette karşılıkların verilmesi küresel bir savaşa doğru hızla dönüşebilecektir.

Savaş değil barış hakim olmalıdır.

Pakistan ile Afganistan arasındaki savaştan sonra ABD'nin İran'a beklenen saldırısı maşa devlet, haydut devlet, barbar devlet, terör devleti İsrail tarafından yapıldı.

İran'la yürütülen müzakerelerin sonucu beklenmeden ABD-İsrail eşgüdümünde icra edilen askeri operasyonların haksız, hukuksuz ve yaygın tehditlere açık olduğunu değerlendiriyorum.

Ortalık kan revan içindedir."