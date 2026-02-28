HABER

Elazığ Belediyesi’nden vatandaşlara ücretsiz fidan desteği

Elazığ Belediyesi, şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla Asri Mezarlık girişinde ücretsiz çam fidanı dağıtımı başlattı.Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlık alanlarını ağaçlandırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, mezarlık alanlarını ağaçlandırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda Asri Mezarlık girişine vatandaşların kullanımı için ücretsiz çam fidanları bırakıldı. Vatandaşların mezarlıklara, bahçelerine veya uygun görülen doğal alanlara dikmesi amaçlanan fidanlar, ücretsiz olarak temin edilebilecek. Belediye tarafından yapılan açıklamada, her fidanın toprakla buluşturularak geleceğe nefes olması hedeflendiği belirtildi.

