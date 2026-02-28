HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alındığı ileri sürüldü. İran, Hamaney'in güvenli bir bölgede olduğunu duyururken; Hamaney’in İsrail ordusu tarafından hedef alınan konutunun uydu görüntüsü ortaya çıktı.

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş
Devrim Karadağ

ABD ve İsrail, ortak operasyonla İran'ya yönelik saldırı başlattı. İran ise misilleme olarak hem İsrail'i hem de Orta Doğu'daki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerini vurdu.

HAMANEY HEDEF ALINDI

İran'a yönelik saldırıda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ve üst düzey siyasi ve komutanların hedef alındığı belirtildi.

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş 1

PEZEŞKİYAN'A DA SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast girişimi teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş 2

"DURUMU İYİ"

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir

İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar

İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar

 Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

 Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

 Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama

 ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan misilleme!

ALİ ŞEMHANİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarıldı.

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş 3

HAMANEY'İN KONUTU YERLE BİR OLDU

Öte yandan Hamaney’in İsrail ordusu tarafından hedef alınan konutunun uydu görüntüsü yayımlandı.

Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılarİran’da acı bilanço: Onlarca kız öğrenci hayatını kaybetti, okula füze attılar
Türkiye’de 4 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor!Türkiye’de 4 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltında

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.