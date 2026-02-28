Hamaney hedef alındı! Konutunda oluşan hasar görüntülendi, yerle bir olmuş

ABD ve İsrail, ortak operasyonla İran'ya yönelik saldırı başlattı. İran ise misilleme olarak hem İsrail'i hem de Orta Doğu'daki diğer ülkelerde bulunan ABD üslerini vurdu.

HAMANEY HEDEF ALINDI

İran'a yönelik saldırıda ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ve üst düzey siyasi ve komutanların hedef alındığı belirtildi.

PEZEŞKİYAN'A DA SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast girişimi teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

"DURUMU İYİ"

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

ALİ ŞEMHANİ DE HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarıldı.

HAMANEY'İN KONUTU YERLE BİR OLDU

Öte yandan Hamaney’in İsrail ordusu tarafından hedef alınan konutunun uydu görüntüsü yayımlandı.