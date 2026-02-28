HABER

“Ya seve seve vereceksiniz ya…” sözleri dosyada! Tanju Özcan’a soruşturmanın nedeni ortaya çıktı

Bolu Belediyesi’ne yönelik “icbar suretiyle irtikap” soruşturmasında, zincir market temsilcileriyle yapılan toplantıda sarf edildiği öne sürülen “Biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da…” sözleri dosyaya girdi. Reklam sözleşmesini imzalamayan marketlere art arda denetim ve faaliyetten men uygulandığı iddiası üzerine Belediye Başkanı dahil 13 kişi gözaltına alındı.

"Ya seve seve vereceksiniz ya…" sözleri dosyada! Tanju Özcan'a soruşturmanın nedeni ortaya çıktı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyeye ait Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak amacıyla zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiası mercek altına alındı. Dosyadaki tanık beyanlarına göre toplantıda kullanılan sert ifadeler sonrası bir haftalık süre verildi, ardından sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere yönelik geniş çaplı denetimler başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve kurumlarda aramalar yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, zincir market temsilcilerine yönelik toplantıda sarf edildiği öne sürülen “Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da … vereceksiniz” sözleri dosyaya girdi. İddialara göre reklam sözleşmesi imzalamayan marketlere art arda denetim ve faaliyetten men yaptırımı uygulandı. Başkan dahil 13 ismin bu nedenle gözaltına alındığı belirtiliyor.

"Ya seve seve vereceksiniz ya…" sözleri dosyada! Tanju Özcan'a soruşturmanın nedeni ortaya çıktı

BOLU BELEDİYESİ’NDEKİ SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “icbar suretiyle irtikap” suçu iddiasıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 13 belediye görevlisi hakkında soruşturma başlattı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre soruşturmanın ise belediyeye ait Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gelir sağlamak amacıyla il merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlere reklam sözleşmesi imzalatılmak istendiği iddiasına dayandığı belirtiliyor.

TOPLANTIDAKİ “YA SEVE SEVE YA…” SÖZLERİ DOSYADA

Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre; Bolu Bel A.Ş. yönetimince hazırlanan reklam teklifleri market temsilcilerine iletildi. Teklif bedelinin yüksek bulunması üzerine toplantıda Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın:

“Arkadaşlar biz bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz, ya da s.ke s.ke vereceksiniz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Market temsilcilerine sözleşmeyi imzalamaları için ise bir hafta süre verildiği iddia edildi.

"Ya seve seve vereceksiniz ya…" sözleri dosyada! Tanju Özcan'a soruşturmanın nedeni ortaya çıktı

DENETİM SÜRECİ: KRİTİK ZAMANLAMA

Başsavcılık açıklamasına göre, bir haftalık sürenin ardından Bolu Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketlere yönelik geniş çaplı denetimler başlattı.

Denetim yapılan şubeler:

• BİM: 32 şube
A101: 44 şube
ŞOK: 26 şube
Carrefoursa: 5 şube

Denetimlerde çeşitli eksiklikler tespit edildiği belirtilerek tutanak tutuldu ve süre verildi.

SÖZLEŞMEYİ KABUL EDENLER VE ETMEYENLER

Soruşturma dosyasına göre; bazı market zincirleri (BİM, Carrefoursa, Nuhmar/1N, Avantaj) reklam sözleşmesini kabul etti. A101 ve ŞOK marketlerinin ise sözleşme imzalamayı kabul etmediği belirtildi.

İKİNCİ DENETİM VE FAALİYETTEN MEN

Başsavcılık, ikinci denetimlerin yalnızca sözleşmeyi imzalamayan A101 ve ŞOK şubelerine yapıldığını tespit etti.

Bu denetimler sonucunda:

• İdari para cezaları uygulandığı,

• Bazı şubelerin 5 gün süreyle ticaretten men edildiği,

• Uygulamanın ilgili mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği iddiasının soruşturma kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Reklam sözleşmesini kabul eden marketlere ikinci denetim yapılmaması, dosyada dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Bu sabahı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dahil 13 şüpheli gözaltına alınarak şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Dijital materyallere ve cep telefonlarına el konuldu. Dijital verilerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü ve delillerin değerlendirilmesi sonrasında adli sürecin şekilleneceğini açıkladı.

Dosyada, belediye görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak belediye şirketine menfaat sağlamak amacıyla marketleri baskı altına alıp almadıkları hususu “icbar suretiyle irtikap” kapsamında değerlendiriliyor.

