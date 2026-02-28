HABER

Hurda avansı üzerinden 205 milyonluk dev vurgun!

Kocaeli’de çelik firmasının yönetiminin şikayetiyle başlatılan soruşturmada, satın alma sorumlusunun hurda karşılığı izinsiz avans aldığı ve hurda çıkışlarını farklı isimlerle yaptığı iddiaları üzerine usulsüzlük ortaya çıkarıldı. 205 milyon 645 bin zarar tespit edilirken, MASAK incelemesinde belirlenen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarından yürütülen soruşturma, firmanın yönetim kurulu üyelerinin şikayeti üzerine başlatıldı.

İddiaya göre, firmada satın alma sorumlusu olarak görev yapan M.K., şirket yönetimine danışmadan birçok kez hurda malzeme karşılığında avans aldı. Ayrıca üretim sonucu ortaya çıkan hurda malzemelerin farklı isimler altında firma dışına çıkarıldığı öne sürüldü.

Bu iki yöntemle şirketin toplam 205 milyon 645 bin 255 lira 90 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.K., 3 Şubat tarihinde tutuklandı.

MASAK İNCELEMSİNDE 15 ŞÜPHELİ

Başsavcılık tarafından MASAK’tan alınan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden İ.T., V.T. ve S.D. kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.D., H.K., H.K., T.M.S., S.S., Ş.K., T.D., E.Ç. ve Ö.S. isimli 9 şüpheli tutuklanırken, Y.S., B.K.K. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA

