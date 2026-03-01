HABER

OpenAI ve Google çalışanlarından Pentagon'a karşı açık mektup: "Bölünmeyeceğiz"

OpenAI ve Google çalışanları, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yapay zeka modellerinin kullanımına ilişkin taleplerine karşı açık mektup yayımladı.

Enes Çırtlık

Google'ın 600'den ve OpenAI'ın 90'dan fazla çalışanının imzaladığı "Bölünmeyeceğiz" başlıklı mektupta, Pentagon'un yapay zeka şirketi Anthropic'e baskı yaptığı ileri sürüldü.

Mektupta, Pentagon'un Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokarak Anthropic'i modelini orduya sunmaya ve "ordunun ihtiyaçlarına göre uyarlamaya" zorlamakla, şirketi "tedarik zinciri riski" olarak etiketlemekle tehdit ettiği aktarıldı.

"PENTAGON, GOOGLE VE OPENAI İLE GÖRÜŞMELER YÜRÜTTÜ"

Tüm bunların, Anthropic'in modellerinin yurt içinde kitlesel gözetim amacıyla kullanılmasına ve insan denetimi olmaksızın otonom şekilde insan öldürmesine izin vermeme yönündeki "kırmızı çizgilerine" bağlı kalmasına karşı bir misilleme olduğu belirtilen mektupta, Pentagon'un Anthropic'in reddettiği talepleri kabul etmeleri için Google ve OpenAI ile görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Her bir şirketi diğerinin geri adım atacağı korkusuyla bölmeye çalışıyorlar. Bu strateji, ancak hiçbirimiz diğerlerinin nerede durduğunu bilmezsek işe yarar. Bu mektup, Savaş Bakanlığından gelen bu baskı karşısında ortak anlayış ve dayanışma oluşturmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bizler, dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden ikisi olan Google ve OpenAI'ın çalışanlarıyız. Liderlerimizin aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp birlikte durarak, modellerimizin yurt içinde kitlesel gözetim amacıyla ve insan denetimi olmaksızın otonom şekilde insan öldürmek için kullanılmasına izin verilmesi yönündeki Savaş Bakanlığının mevcut taleplerini reddetmeye devam etmelerini umuyoruz."

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

