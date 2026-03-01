HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına mahalle sakinleri itfaiye hortumu ile müdahale etti. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saat 12.00 sıralarında Alanya’nın Oba Mahallesi Hacıkadirlioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın sırasında evde bulunan bir kişi, alevleri fark edip kendini dışarı atarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de itfaiye hortumu ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi ile apartmandaki başka bir dairede yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavileri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 1

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 2

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 3

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 4

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 5

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 6

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 7

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 8

5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam termal kameralı dronla bulunduKaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam termal kameralı dronla bulundu
Kavga sırasında bacağına demir çubuk batan genç yaralandıKavga sırasında bacağına demir çubuk batan genç yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.