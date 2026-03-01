Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine 75 kilometre uzaklıktaki bin 270 rakımlı Alan köyünde kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Köy yolunda kalınlığı 15 santimi bulan karlar greyderle temizlendi. Şubat ayında yalancı baharın etkisiyle badem ağaçları çiçek açtığını hatırlatıp baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten Volkan Çuhadar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Köyde kar kalınlığı 15 santime ulaştı" dedi.

Köyün muhtarı Halil Yerlikaya, yollarını kısa sürede açan ekiplere teşekkür etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır