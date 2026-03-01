HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı

Amasya’ya mart ayıyla birlikte kış geri döndü. Alan köyünde kar kalınlığı 15 santime ulaştı, yollar greyderle açıldı. Şubat ayında yalancı baharın etkisiyle badem ağaçları çiçek açmıştı.

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı

Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, il merkezine 75 kilometre uzaklıktaki bin 270 rakımlı Alan köyünde kar küreme çalışması gerçekleştirdi. Köy yolunda kalınlığı 15 santimi bulan karlar greyderle temizlendi. Şubat ayında yalancı baharın etkisiyle badem ağaçları çiçek açtığını hatırlatıp baharı beklerken kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten Volkan Çuhadar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Köyde kar kalınlığı 15 santime ulaştı" dedi.
Köyün muhtarı Halil Yerlikaya, yollarını kısa sürede açan ekiplere teşekkür etti.

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı 1

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı 2

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı 3

Amasya’ya Mart ayında kış geri döndü, Alan köyünde karlı yol greyderle açıldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir’deki soğuklar arabaları etkilediEskişehir’deki soğuklar arabaları etkiledi
Bursa’da pes dedirten görüntülerBursa’da pes dedirten görüntüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.