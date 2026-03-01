HABER

Son dakika | İran'dan ateşlenen füzeler Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne düştü

Son dakika haberi: ABD-İsrail'in saldırılarına İran'dan karşılık geliyor. İngiltere'den gelen açıklamaya göre İran'dan ateşlenen 2 füze, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne düştü.

Son dakika | İran'dan ateşlenen füzeler Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne düştü
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran'dan ateşlenen füzelerin Kıbrıs'taki İngiliz askeri üssüne düştüğünü açıkladı. Healey, "Bunların bizim üslerimizi hedef almadığından oldukça eminiz" dedi. Healey ayrıca İran'ın füzelerinin Bahreyn'de İngiliz askerlerinin bulunduğu bölgenin birkaç yüz metre yakınına ulaştığını da bildirdi.

"İRAN'IN MİSİLLEME SALDIRILARI ARTABİLİR"

Sky News'e konuşan Healey şunları kaydetti:

"Durum gerçekten ciddi ve kötüye gidiyor. İran'ın ayrım gözetmeyen misilleme saldırılarının artma riski var. Size birkaç örnek vereyim. Dün, Bahreyn'de 300 personelimizin bulunduğu üssümüz, İran'ın füzeleri ve insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı.

"HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Kıbrıs yönüne de iki füze ateşlendi. Hedeflerinin Kıbrıs olduğunu düşünmüyoruz ama yine de bu, bölgede geniş çapta saldırılar düzenleyen bir rejimin ciddi ve artan bir tehdit oluşturduğunun örneğidir. Bu da bizim harekete geçmemizi gerektirir."

BAHREYN'DEKİ ABD KARARGAHI VURULMUŞTU

İran, İsrail ve ABD ortak saldırısına karşılık Bahreyn’deki ABD Donanması’nın 5. Filosu Karargahı’na füze saldırısı gerçekleştirmişti.

