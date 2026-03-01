HABER

Türkiye'den İran'daki savaş hakkında yeni açıklama: "Son gelişmeler yakından takip ediliyor"

İran'a ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşı Türkiye yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD/İsrail-İran savaşı ve son gelişmeler hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Son gelişmelerin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği bakımından da yakından takip edildiğini vurgulayan Keçeli şunları kaydetti:

"Bölgedeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir.

Güvenlik durumuna ilişkin duyurular, yerel makamlarla eşgüdüm içerisinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Vatandaşlarımızın, Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımız tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Temsilciliklerimizin acil durum hatları 7 gün 24 saat açıktır. Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.

Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi de vatandaşlarımıza kesintisiz biçimde hizmet vermektedir (+90 312 292 29 29)."

Dışişleri Bakanlığı
