13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep’te "Yağma" suçundan hakkında "13 yıl 8 ay 25 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İslahiye İlçesinde "Yağma" suçundan hakkında "13 yıl 8 ay 25 gün" kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.Ö. isimli şahıs yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
