Dolmuşta tartıştığı genci bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Kırıkkale’de dolmuşta tartıştığı 20 yaşındaki kişiyi maket bıçağıyla yaralayan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dolmuşta tartıştığı genci bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Olay, Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.’yi elinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Dolmuşta tartıştığı genci bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı 1

Dolmuşta tartıştığı genci bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı 2
Kaynak: İHA

Kırıkkale
