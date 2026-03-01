Ordu’nun yükseklerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Kar kalınlığı ortalamasının 118 cm’yi bulduğu şehrin birçok noktasında heyelanlar meydana geldi. 417 araç ve iş makinesi, 600 personelle sahada çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan heyelan nedeniyle oluşan olumsuzlukları gidermek, bir yandan da kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler yüksek kesimlerde karın 2 metreye ulaştığı ilde 576 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Ekipler, 69 hastanın ulaşımını sağlarken, vefat eden 21 vatandaşa cenaze hizmeti verdi. Küreme ve tuzlama çalışmaları ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen ekipler, tedbiri elden bırakmıyor. Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler sürücülerin zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, çıkacak olanların ise araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerine verileceğinin altını çizen Büyükşehir Belediyesi, herhangi bir olumsuzluk durumunda ise vatandaşların, çağrı merkezi ile Büyükşehir Belediyesine ulaşarak yardım talebinde bulunabileceklerini bildirdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır