HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'dan '8 yıl savaş' çıkışı! "ABD ile müzakereyi düşünmüyoruz" diyerek duyurdu

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Tahran yönetiminin ABD'ye güvenmediğini ve müzakereyi düşünmediklerini söyledi. Uzun sürecek bir savaşa hazır olduklarını belirten Muhbir'den '8 yılı' çıkışı gelirken; ABD'nin niyeti için de çarpıcı ifadeler kullandı.

İran'dan '8 yıl savaş' çıkışı! "ABD ile müzakereyi düşünmüyoruz" diyerek duyurdu

Devlet televizyonuna konuşan ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD İLE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ"

Muhbir, "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek." dedi.

İran dan 8 yıl savaş çıkışı! "ABD ile müzakereyi düşünmüyoruz" diyerek duyurdu 1

"8 YIL" DETAYI

İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik." ifadelerini kullandı.

İran dan 8 yıl savaş çıkışı! "ABD ile müzakereyi düşünmüyoruz" diyerek duyurdu 2

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İlginizi Çekebilir

Türk halkına soruldu! "Kim dost kim düşman" anketi...

Türk halkına soruldu! "Kim dost kim düşman" anketi...

 İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı!

İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı!

 Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

 CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'

CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecekYeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek
Bebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadıBebeğine şiddet uygulamıştı! Anneye verilen ceza babanın içini soğutmadı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.