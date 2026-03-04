HABER

Türk halkına soruldu, çıkan sonuç gündem oldu: "Kim dost kim düşman" anketi...

Tüm dünya ABD-İrail ve İran savaşını yakından takip ederken; Türkiye'de de hemen yanıbaşımızdaki çatışma ortamı endişeye neden oluyor. Her an bölgeden yeni bir saldırı haberi gelirken; ASAL Araştırma'nın yapmış olduğu anket çalışması dikkat çekti. Söz konusu ankette katılımcılara "Türkiye'ye kim dost kim düşman?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar ise gündem oldu. İşte detaylar...

Devrim Karadağ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı sonrası savaş Orta Doğu'ya yayılırken; Türkiye'nin hemen yanındaki çatışma ortamı endişe yaratıyor. Ankara temkinli ve başarılı yaklaşımıyla ülkeyi çatışma ortamına sokmamayı başarırken; Türk halkına yönelik yapılan bir anket çalışmasının sonuçları ise dikkat çekti.

"TÜRKİYE'YE KİM DOST KİM DÜŞMAN?" ANKETİ

ASAL Araştırma'nın 26 ilde 13-21 Şubat tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. "Türkiye'ye kim dost, kim düşman?" başlıklı ankette vatandaşlara, "Aşağıdaki ülkelerin Türkiye ile ilişkileri hakkında görüşünüz nedir?" sorusu yöneltildi.

EN DOST OLARAK GÖRÜLEN ÜLKE AZERBAYCAN

Katılımcılara göre; Azerbaycan yüzde 66,0 ile dost ülke ilan edilirken Azerbaycan'ı Japonya takip etti. Japonya'yı dost olarak görenlerin oranı yüzde 58,4 oldu.

EN DÜŞMAN ÜLKE: İSRAİL

Ankette Azerbaycan, Japonya, Çin, İtalya ve Almanya için "dost" diyenlerin oranı "düşman" diyenlerden daha fazla olurken; en çok düşman olarak görülen ülke ise İsrail oldu.

İsrail'i düşman olarak görenlerin oranı yüzde 83,0 olurken; en düşman ikinci ülke olarak görülen ABD'de bu oran yüzde 74,6 olarak kaydedildi.

Yunanistan için dost diyenlerin oranı yüzde 325,9 olurken; düşman diyenlerin oranı yüzde 61,5 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 12,6 olarak kaydedildi.

İşte dikkat çeken anketin sonuçları şöyle;

Türk halkına soruldu, çıkan sonuç gündem oldu: "Kim dost kim düşman" anketi... 4

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye ABD Amerika Birleşik Devletleri anket ASAL Araştırma
