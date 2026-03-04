İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! "Daha fazlası olacak" diye duyurdu

ABD ordusu, İran'a karşı savaşta hayatını kaybeden ilk dört Amerikalı askerin kimliğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yoğunlaşan çatışmanın daha fazla Amerikan kaybına yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şimdiye kadar hayatını kaybeden altı ABD askerinden dördü, ABD Ordusu Yedek Kuvvetleri'nin Iowa biriminin üyeleri olarak kayıtlara geçti. ABD ordusunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, askerler Pazar günü Kuveyt'in Port Shuaiba kentindeki bir ABD askeri tesisine insansız hava aracının çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Nefes'in aktardığı habere göre; Pentagon, dört askerin yaşlarının 20 ile 42 arasında olduğunu ve ordunun küresel lojistik ve tedarik operasyonunun bir parçası olan Iowa, Des Moines'deki 103. Destek Komutanlığı'nda görev yaptıklarını belirtti.

Ordu, hayatını kaybeden dört ABD Ordusu Yedek askerinin kimliklerini şöyle açıkladı:

Yüzbaşı Cody A. Khork, 35, Winter Haven, Florida.

Bellevue, Nebraska'dan 42 yaşındaki Başçavuş Noah L. Tietjens

White Bear Lake, Minnesota'dan 39 yaşındaki Başçavuş Nicole M. Amor

West Des Moines, Iowa'dan 20 yaşındaki Başçavuş Declan J. Coady

Tümgeneral Todd Erskine, yaptığı açıklamada dört kişinin akrabalarına ve birlik üyelerine "en derin taziyelerini ve saygılarını" iletti.

"DAHA FAZLA ABD ASKERİ ÖLEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer, İran çatışmasının, Tahran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme yapmasıyla daha fazla ABD askeri ölümüne yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın Ortadoğu genelinde misilleme saldırılarında şu ana kadar 500'den fazla balistik füze ve 2.000'den fazla insansız hava aracı fırlattığını söyledi.

"BU SALDIRILARI DURDURAMAYACAĞIZ"

Salı günü Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun milletvekillerine kapalı kapılar ardında verdiği brifingde, Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik riskler gündeme geldi.

Demokrat Senatör Chris Murphy, "O odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini, bu insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söylediler" dedi.

Reuters'e konuşan iki yetkiliye göre, dört kişinin öldüğü Kuveyt'teki tesis beton patlama duvarlarıyla korunuyordu ancak güçlendirilmiş bir çatısı yoktu.

Yetkililerden biri, isminin açıklanmaması koşuluyla, hava savunmasının olup olmadığı belirsiz olduğunu ancak insansız hava aracı yaklaşırken herhangi bir alarmın çalmadığını ekledi.