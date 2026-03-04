HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! "Daha fazlası olacak" diye duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonrası Tahran'dan misillemeler gelmiş. Yapılan karşı saldırılarda şu ana kadar 6 ABD askerinin öldüğü belirtilmişti. ABD ordusu, söz konusu saldırılarda ölen 4 askerin kimliğini açıklarken, Demokrat Senatör Chris Murphy'in "O odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini, bu insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söylediler" sözleri gündeme geldi.

İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! "Daha fazlası olacak" diye duyurdu
Devrim Karadağ

ABD ordusu, İran'a karşı savaşta hayatını kaybeden ilk dört Amerikalı askerin kimliğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yoğunlaşan çatışmanın daha fazla Amerikan kaybına yol açacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şimdiye kadar hayatını kaybeden altı ABD askerinden dördü, ABD Ordusu Yedek Kuvvetleri'nin Iowa biriminin üyeleri olarak kayıtlara geçti. ABD ordusunun Salı günü yaptığı açıklamaya göre, askerler Pazar günü Kuveyt'in Port Shuaiba kentindeki bir ABD askeri tesisine insansız hava aracının çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! "Daha fazlası olacak" diye duyurdu 1

Nefes'in aktardığı habere göre; Pentagon, dört askerin yaşlarının 20 ile 42 arasında olduğunu ve ordunun küresel lojistik ve tedarik operasyonunun bir parçası olan Iowa, Des Moines'deki 103. Destek Komutanlığı'nda görev yaptıklarını belirtti.

Ordu, hayatını kaybeden dört ABD Ordusu Yedek askerinin kimliklerini şöyle açıkladı:

  • Yüzbaşı Cody A. Khork, 35, Winter Haven, Florida.
  • Bellevue, Nebraska'dan 42 yaşındaki Başçavuş Noah L. Tietjens
  • White Bear Lake, Minnesota'dan 39 yaşındaki Başçavuş Nicole M. Amor
  • West Des Moines, Iowa'dan 20 yaşındaki Başçavuş Declan J. Coady

Tümgeneral Todd Erskine, yaptığı açıklamada dört kişinin akrabalarına ve birlik üyelerine "en derin taziyelerini ve saygılarını" iletti.

İran saldırısında ölen ABD askerlerinin kimlikleri açıklandı! "Daha fazlası olacak" diye duyurdu 2

"DAHA FAZLA ABD ASKERİ ÖLEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililer, İran çatışmasının, Tahran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme yapmasıyla daha fazla ABD askeri ölümüne yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İran'ın Ortadoğu genelinde misilleme saldırılarında şu ana kadar 500'den fazla balistik füze ve 2.000'den fazla insansız hava aracı fırlattığını söyledi.

"BU SALDIRILARI DURDURAMAYACAĞIZ"

Salı günü Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun milletvekillerine kapalı kapılar ardında verdiği brifingde, Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik riskler gündeme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu
CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar' CIA'in İran planı! 'Kürtleri silahlandırıp tampon bölge oluşturacaklar'

Demokrat Senatör Chris Murphy, "O odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini, bu insansız hava araçlarını durduramayacaklarını söylediler" dedi.

Reuters'e konuşan iki yetkiliye göre, dört kişinin öldüğü Kuveyt'teki tesis beton patlama duvarlarıyla korunuyordu ancak güçlendirilmiş bir çatısı yoktu.

Yetkililerden biri, isminin açıklanmaması koşuluyla, hava savunmasının olup olmadığı belirsiz olduğunu ancak insansız hava aracı yaklaşırken herhangi bir alarmın çalmadığını ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, yanlışlıkla uygun fiyatlı modelini sızdırdı!Apple, yanlışlıkla uygun fiyatlı modelini sızdırdı!
Kuveyt'te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu 'kan tezkeresi' mi kurtardı?Kuveyt'te ABD askerinin diz çökme anları gündem olmuştu! O pilotu 'kan tezkeresi' mi kurtardı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Asker İran ABD Amerika Birleşik Devletleri savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.