Samsung'dan kamera dünyasının dikkatini çekecek yeni sensör! Galaxy S27 Ultra'da kullanılacak mı?

İddiaya göre Samsung, 1/1.12 inç boyutunda ISOCELL HPA adlı 200MP sensörü geliştiriyor. LOFIC teknolojili sensörün 2027'de piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da sensörün Galaxy S27 Ultra'da kullanılabileceğini düşündürse de bir başka iddia bunun tam tersini söylüyor.

Enes Çırtlık

Gizmochina'da yer alan habere göre Samsung, gelecekteki amiral gemisi telefonları için daha büyük bir 200 megapiksellik kamera sensörü üzerinde çalışıyor. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddialara göre yeni sensör, ISOCELL HPA adını taşıyacak ve 1/1.12 inçlik bir optik formatla gelecek.

RAKİPLERE YAKIN BOYUTTA SENSÖR

Sızdırılan bilgilere göre ISOCELL HPA'nın 1/1.12 inçlik boyutu, Samsung'un HP2 ve HP3 gibi son dönem 200MP sensörlerinin yaklaşık 1/1.3 inçlik ölçülerinin belirgin biçimde üzerinde yer alıyor. Bu sıçrama, sensörü rakip bazı üreticilerin kullandığı 1 inç sınıfına önemli ölçüde yaklaştırıyor.

Samsung dan kamera dünyasının dikkatini çekecek yeni sensör! Galaxy S27 Ultra da kullanılacak mı? 1

LOFIC TEKNOLOJİSİ OLACAK

Sızıntıda yer alan bir diğer önemli detay ise LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) teknolojisinin kullanımı. LOFIC, donanım seviyesinde dinamik aralığı artırmak ve yüksek kontrastlı sahnelerde vurgu ve gölge detaylarını korumaya yardımcı oluyor. Tamamen çoklu kare HDR işlemeye güvenmek yerine, sensörün kendisi dinamik aralık yakalamanın daha büyük bir kısmını üstleniyor. Sonuç olarak iyi bir şekilde uygulandığında, daha doğal görünen ve daha az patlamış ışık içeren fotoğraflar elde edilebiliyor.

ISOCELL HPA'nın 2027'de piyasaya çıkması öngörülüyor ve sensörün önce Çinli üreticilerin amiral gemisi cihazlarında yer alması bekleniyor.

GALAXY S27 ULTRA'DA KULLANILMAYABİLİR

Samsung'un kendi Galaxy serisine gelince; sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S27 Ultra'nın bunun yerine ISOCELL HP6 adı verilen farklı bir 200MP sensör kullanabileceğini ileri sürdü. Bu sensörün son nesil modellerde görülen 1/1.3 inçlik boyutu koruyacağı, ancak LOFIC geliştirmeleri ve gelişmiş görüntü işleme teknolojileriyle performans farkını kapatmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bir başka deyişle Samsung, Çinli müşterilerine daha büyük sensör sunarken Galaxy amiral gemileri için mevcut form faktörünü optimize etmeye devam eden iki paralel strateji izliyor olabilir.

